Bierofka schwärmt von Weber

Trotzdem sieht der Löwen-Kapitän noch Verbesserungsbedarf: "Es waren auch zwei, drei Fehlpässe im Aufbauspiel dabei, die nicht passieren dürfen. Es war eine ordentliche erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir am Anfang nicht so im Spiel, dann wurde es nochmal eng." Weber blickt schon voraus auf die nächsten schweren Aufgaben in Duisburg (Samstag, 21. September, 14 Uhr) und das Wiesn-Heimspiel gegen Kaiserslautern (28. September, 14 Uhr): "Wir müssen schön am Boden bleiben, die nächsten beiden Spiele werden wieder richtig schwer", so Weber.