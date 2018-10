Zwei Sendungen dominieren Gehaltskönige: Das sind die bestbezahlten Serien-Darsteller

So befinden sich die Plätze eins bis vier fest in Nerd-Hand. Die vier Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" sind die absoluten Topverdiener, exakt gleich viel gibt es aber nicht für sie. Jim Parsons (45) alias Sheldon Cooper thront mit 26,5 Millionen Dollar im Jahr 2018 einsam an der Spitze, genau 25 Millionen Dollar bescheren Johnny Galecki (43, Leonard Hofstadter) den zweiten Rang. Mit jeweils 23,5 Millionen Dollar teilen sich schließlich Simon Helberg (37, Howard Wolowitz) und Kunan Nayyar (37, Rajesh "Raj" Koothrappali) den dritten Podestplatz.