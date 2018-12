Nußdorf - Ein schwerer Unfall verwandelte die Sondermoninger Straße in Nußdrof (Lkr. Traunstein) am Dienstagmorgen in ein wahres Trümmerfeld. Teile der Karosserie und der Innenausstattung sowie eine Autobatterie flogen meterweit durch die Luft und blieben in großem Umkreis auf der Straße liegen.