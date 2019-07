Demnach hat ein Radfahrer in der Ludwigsvorstadt am Montag den 27. Mai, gegen 11.30 Uhr, eine 66 Jahre alte Fußgängerin aus Erding zu Sturz gebracht. Die 66-Jährige hatte mit dem Auto in der Fliegenstraße geparkt, um dort ein Paket abzuholen und wollte danach zu Fuß die Fliegenstraße queren.