Beiden ermordeten Prostituierten waren die Hände gefesselt, als sie in ihren Studios entdeckt wurden, beide wiesen massive Gewalt-spuren am Hals auf. In einem Fall führte Erdrosseln direkt zum Tod, das andere Opfer lebte offenbar noch, als der Täter die Wohnung in Brand setzte und sie dort sterbend zurückließ. Nach seiner Festnahme gab Felix R. an, dass Streit um Geld der Auslöser für die beiden Taten im Mai und Juni 2017 gewesen sei und sexuelle Motive keine Rolle gespielt hätten.