Westend - Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der Landsberger Straße zu einem heftigen Autounfall gekommen. Gegen 5.30 Uhr wartete ein 46-Jähriger an einer roten Ampel, als ihm plötzlich ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes ungebremst von hinten auffuhr. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass in beiden Autos die Airbags ausgelöst wurden. Die beiden Fahrer wurden jeweils leicht verletzt.