Zwei neue Songs Selena Gomez: Kampfansage von Hailey Bieber?

Und Selena Gomez hatte ihrerseits noch mehr auf Lager: Sie veröffentlichte zur Überraschung ihrer Fans am Donnerstag einen weiteren Song samt Musikvideo. Auch in "Look At Her Now" singt sie offenbar über eine vergangene Liebe. "Es hat einige Jahre gedauert, bis die Tränen versiegten, aber seht sie euch heute an, schaut, wie sie geht", heißt es in dem Up-Tempo-Song.