Zwei neue Moderationsjobs Dank ihres Vaters hat Angelina Kirsch keine Scheu vor der Kamera

An diesem Freitag (19. Juni) startet die neue Showreihe "Guinness World Records", die an drei aufeinanderfolgenden Freitagen ab 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt wird. Model und Moderatorin Angelina Kirsch (31) präsentiert die Show, ab Herbst wird die 31-Jährige auch durch die bekannte Sat.1-Kochsendung "The Taste" führen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Kirsch, wie ihr Vater ihr die Angst vor der Kamera genommen hat, was die Zuschauer in der neuen Rekorde-Show erwartet und wie sie die "The Taste"-Dreharbeiten unter Corona-Auflagen erlebt.