Zwei neue Gesichter am Fürstenhof "Sturm der Liebe" bekommt Zuwachs

Der Fürstenhof bekommt Zuwachs: Patrick Dollmann (36) wird eine neue Hauptrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" übernehmen. Ab Folge 3.111, die voraussichtlich am 20. März 2019 ausgestrahlt wird, speilt er Henry Achleitner, der als Tierarzt in Krauting arbeitet und als neuer Bürgermeister von Bichlheim kandidieren wird. Natürlich kommt auch die Liebe nicht zu kurz. Sein Objekt der Begierde: Denise Saalfeld, gespielt von Helen Barke (23).