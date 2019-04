Zwei Monate nach seinem Tod Luke Perrys Tochter benennt Schule in Malawi nach ihm

Sophie Perry, links im Bild, posiert darauf unter anderem mit einigen Kindern, die in der "Luke Preschool" bald schon unterrichtet werden können. Dazu schrieb sie: "Vielen Dank an all jene, die gespendet haben, um unsere Projekte umsetzen zu können. Unsere erste Schule ist fertig und ich kann euch gar nicht sagen wie stolz und aufgeregt ich bin, die Eröffnung am Mittwoch zu sehen. Vielen Dank an meinen wunderbaren Partner Ruben. Vor allem für den Kampf, die Schule nach meinem Vater zu benennen."