Zwei Menschen in Lebensgefahr Casper und Marteria: Wetter-Chaos und zahlreiche Verletzte bei Konzert

Was als Abschluss der aktuellen Tour der Rapper Casper (36) und Marteria (36, "1982") begann, wurde binnen kürzester Zeit zum Alptraum der Konzertbesucher. Bei der Show am Baldeneysee (nahe Essen) brach ein heftiges Gewitter samt Starkregen über die Fans der beiden Musiker herein, durch das laut der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte "eine große LED-Wand" umfiel und das Konzert jäh beendet wurde.