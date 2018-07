Im Herbst 2019 beginnt der Abriss

Und was passiert nun wann und was als Erstes? Den Anfang macht der neue Stammstreckenbahnhof. Im Herbst 2019 etwa wird der Schwammerl abgerissen, dann folgt die alte Schalterhalle. An deren Stelle wird in Deckelbauweise eine riesige Baugrube 40 Meter in die Tiefe getrieben. Dort entsteht dann der Baukörper, auch Nukleus genannt, für den neuen Bahnhof der Zweiten Stammstrecke.