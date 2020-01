Zwei Live-Sendungen "Alles auf Freundschaft": Alle Infos zur Show mit Tim Mälzer und Sasha

Die prominenten Gegner

Tim Mälzer und Sasha haben sich vor Jahren auf einer After-Show-Party der ECHO-Verleihung in Berlin kennengelernt. Tim Mälzer durfte nicht nur Sashas Trauzeuge sein, sondern ist auch Patenonkel von dessen Sohn Otto. "Ich gehöre zu der Fraktion Leute, die über Dinge nicht viel nachdenkt, wenn sie sich gut anfühlen. Bei mir und Sasha ist es einfach eine Emotion, eine Vertrautheit, eine Chemie, die zwischen uns funktioniert, ohne dass man sie erklären kann", verrät Tim Mälzer im Vorfeld der Show im Interview mit spot on news. Er selbst würde sich sehr stark als Teamplayer begreifen und sei immer schon Mannschaftssportler gewesen, weshalb er aber in nichts wirklich gut sei. Das könnte für die beiden Buddys in der Show zum Problem werden.

"Das Schlimme an uns beiden ist, dass wir alles ein bisschen können und nichts richtig", so Mälzer. Sasha habe einen leichten Vorteil in der Körperlichkeit - "der ist ein bisschen trainierter, fitter und kräftiger. Ich habe viel Körper, aber keinen, der eine Funktion hat", sagt Mälzer schmunzelnd. Dafür habe er eine gewisse Straßenschläue. "Ich weiß wenig aktiv, aber ganz viel passiv. Bei mir schlummert einiges, wo ich gar nicht weiß, dass ich das beherrsche. Es wird viele Überraschungen in der Show geben."