Zwei letzte Folgen "Lindenstraße": Moritz Zielke kehrt als Momo im Februar zurück

"Ein großes Stück Zuhause"

"Es war großartig, wieder in der Lindenstraße zu drehen. Und nach weit über einem halben Leben als Momo hat sich mein ganzer Körper sofort an Bewegungen, Geräusche, Abläufe erinnert - an all die Freunde und die Kollegen am Set sowieso. Schon am zweiten Drehtag war fast wieder alles wie immer", so Zielke. "Mit dem AUS der Serie werden einige von uns ein großes Stück Zuhause loslassen müssen", erklärt der Schauspieler weiter.