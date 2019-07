Zwei Jahre später "Tote Mädchen lügen nicht": Netflix entfernt umstrittenste Szene

Pro und Contra

"Tote Mädchen lügen nicht" (Im Original: "13 Reasons Why") basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jay Asher (43). Die erste Staffel wurde am 31. März 2017 veröffentlicht. Staffel zwei folgte am 18. Mai 2018. Kritiker bewerteten die Serie positiv, da sie wichtige Themen wie Mobbing, Gewalt, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Suizid aufgreift. Gesundheitsorganisationen warnten zugleich davor, dass die Serie bei jungen Zuschauern psychische Probleme hervorrufen könnte.

Staffel drei, die für Sommer 2019 erwartet wird, erzählt die Geschichte rund um Hannahs Mitschüler Clay Jensen (Dylan Minnette, 22) und seine Highschool-Freunde. Katherine Langford wird nicht mehr in ihrer Rolle zu sehen sein.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111