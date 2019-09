Zwei Jahre nach seinem Tod Chester Benningtons Witwe Talinda ist wieder verlobt

"Ich werde weiterhin Chester ehren und meine Mission weiterverfolgen." Im März 2018 startete die Witwe die Kampagne "320 Changes Direction" in Gedenken an den Musiker. Die Organisation hilft beim Erkennen von Depressionen und bietet Betroffenen Hilfe an, auch den Angehörigen. An diese wendet sich Talinda Bennington am Ende ihres Posts: "Ihr könnt wieder glücklich werden. Ihr könnt in eurem Herzen Platz für Trauer, Freude, Glück, Traurigkeit und Liebe haben."