Zwei Jahre nach ihrem Rückfall Demi Lovato fühlt sich "von ihren Dämonen befreit"

Schon in frühester Jugend hatte Sängerin Demi Lovato (27, "Tell Me You Love Me") mit einer Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen. Im Alter von 19 Jahren überwindete sie ihre Sucht, erleidete 2018 jedoch einen Rückfall und wurde Ende Juli 2018 mit einer Überdosis ins Krankenhaus gebracht. Seitdem krempelt Demi Lovato ihr Leben um. In einem Instagram-Post blickt sie nun auf besagten Tag (24. Juli) vor zwei Jahren zurück. "Heute ist mein Tag des Wunders", schreibt die Sängerin, die sich vor wenigen Tagen verlobt hat.