Krün - Ein 49 Jahre alter Mann ist bei einem Canyoning-Unfall in der Finzbachklamm in Oberbayern gestorben. Der Mann sei vermutlich an einer Abseilstelle in der Klamm bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestürzt und habe sich dabei tödlich verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.