Waldbrandserie im Perlacher Forst

Der Brand weckt Erinnerungen an die mysteriöse Waldbrandserie im Perlacher Forst in den vergangenen zwei Jahren. Jeweils rund um Ostern brannte es dutzende Male in mehreren Abschnitten, immer wurden offenbar von ein und dem selben Täter Gras- und Buschland sowie frisch aufgeforstete Bäume in Brand gesteckt.