Gute Nachrichten gibt es aus vielen anderen bayerischen Gemeinden: Bei Corona-Reihenuntersuchungen an allen 51 großen Schlachthöfen in Bayern wurden nur wenige Infektionen festgestellt. "Es liegen Testergebnisse für mehr als 5.100 Mitarbeiter an 46 großen Schlachthöfen vor, darunter waren nur zehn weitere positiv", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag. Die restlichen Tests würden im Laufe dieser Woche abgeschlossen und ausgewertet.