Der Virus hat Europa erreicht: Nachdem die ersten Fälle der Lungenkrankenheit in Wuhan aufgetreten sind, meldete nun auch die französische Regierung die ersten Erkrankten: In Frankreich wurden zwei Fälle bestätigt, wie die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitagabend mitteilte. Demnach traten die beiden Erkrankungen in Bordeaux und in Paris auf. Die Regierung werde alles unternehmen, um eine Ausbreitung des Erregers einzudämmen, sagte Buzyn.