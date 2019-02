München - Am Freitag (1. Februar) schlug ein unbekannter Täter in Waldperlach zu. Er hebelte gegen 18 Uhr die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung in der Salzmannstraße auf und betrat die Wohnung. Anschließend durchsuchte er in aller Ruhe die Zimmer - bis die 70-Jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte und er auf dem Weg flüchtete, auf dem er reingekommen war.