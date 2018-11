Keine Banküberweisungen an Fremde

"Man denkt, deutsche Konto-Inhaber müssten leicht zu ermitteln sein. Doch so einfach ist das nicht," sagt Kriminalhauptkommissarin Neueder. Namen und Identitäten können geklaut und missbraucht, Konten gehackt oder von sogenannten Finanzagenten missbraucht werden. Neueder: "Überweisungen bei Online-Käufen unter Fremden sind tabu! Zahlen Sie am besten per Paypal." Denn auch Kreditkarten bieten bei Betrug nicht immer ausreichend Schutz. "Klären Sie das vorher", rät Neueder.