München - Am Donnerstag kam es gleich zu zwei Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden: Der erste Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr an der Kreuzung zur Elisabethstraße. Laut Polizei trat eine 56-jährige Münchnerin trotz roter Ampel auf die Fahrbahn. Ein BMW-Fahrer (29) aus München fuhr auf der Schleißheimer Straße und erfasste die Frau. Die Fußgängerin stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.