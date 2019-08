Ein ähnlich gearteter Überfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.10 Uhr: Eine 35-jährige Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Hauptstraße in Seefeld auf dem Gehweg gegenüber des Klinikums auf, als ihr ein dunkelhäutiger Mann den Geldbeutel aus der Hand riss und dann mit seiner Beute in Richtung Franz-Krämer-Straße flüchtete. Er konnte zunächst unerkannt entkommen.