Die Stadtplanungskommission begrüßt den "Masterplan" ohne Gegenstimme: als "enorme Chance für München" (Stadtbaurätin Elisabeth Merk), als "tollen Gewinn" und als "gelungene Form in der Stadt". Kommissionsmitglied und Architektin Karin Schmid meint: "Ich finde die Höhe der Häuser total unproblematisch." Die Hochhaustürme sorgen jedoch für Polemik, zumal der Bürgerentscheid von 2004 noch die 100-Meter-Marke vorsieht.

Generalkonservator Mathias Pfeil vertritt den Denkmalschutz: "Türme in der Dimension haben eine massive Auswirkung für das Umfeld. Ich sehe einfach nicht den Zwang in solcher Höhe zu arbeiten", so Pfeil, der am Rande der Sitzung weiter kritisiert: "Das ist eine moderne Basilika geworden. Hier wird ein kirchenartiges Gebäude gebildet. Deswegen wird die Stadtsilhouette maßgeblich geändert. Das ärgert mich."

Stararchitekt Pierre de Meuron rechtfertigt die 155-Meter-Hochhäuser, die den Bogen der Halle spiegeln: "Die Türme vergleichen wir mit einer Akupunktur. Hier werden Nadeln in den Körper gesteckt, damit Energie in den Körper hineingeht - und damit Energie weit über den Körper ausstrahlen kann." Sein stärkstes Argument, das er ins Feld führt, ist ein ästhetisches: "Wir denken, dass diese Komposition die richtige ist. Die einzigartige Halle legitimiert quasi die außergewöhnliche Höhe an diesem Ort. Das ist die Logik."

