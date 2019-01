München - Viele Münchner vermieten ihre Wohnung an Touristen unter, wenn sie selbst mal gerade nicht in der Stadt sein sollten. An sich nichts Verwerfliches. Für maximal acht Wochen im Jahr ist das nämlich erlaubt. Sollte die Wohnung allerdings länger untervermietet werden, schrillen bei der Stadt München die Alarmglocken.