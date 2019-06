München: Wachsende Bevölkerung, zu wenig Wohnraum

Insgesamt wird viel zu wenig gebaut, beklagt der PV. "Die Wohnungen in der Stadt und der Region München reichen nicht aus, um die wachsende Bevölkerung langfristig mit Wohnraum zu versorgen", heißt es in der Studie. Was das Problem verstärkt: In der ganzen Region nehmen die Menschen immer mehr Wohnraum für sich in Anspruch – wenn auch mit erheblichen Unterschieden.