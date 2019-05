Unfallopfer: Täter von Hakenkreuz-Gekritzel?

In der Klinik wurde an den Händen des 21-Jährigen blaue Farbe festgestellt, die identisch mit Hakenkreuz-Schmierereien in der Ackermannstraße ist. Bei einer Nachschau an der Unfallörtlichkeit entdeckte die Polizei fünf geparkte Fahrzeuge mit dem verbotenen Nazi-Symbol. Auch ein blauer Stift wurde bei dem Mann gefunden.