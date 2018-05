Zuvor gibt es noch drei echte Highlights Der "Tatort" verabschiedet sich für die WM in die Sommerpause

Mit einem "Polizeiruf 110" verabschiedet sich der Sonntagskrimi am 10. Juni in die Sommerpause. Dann steht König Fußball weltweit und auch im Ersten auf dem Programm. Doch so ganz müssen sich die Krimi-Fans während der Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) nicht vom liebgewonnenen Sendeplatz verabschieden, denn: "Während der WM wird es sonntags um 20:15 Uhr 'Tatort'-Wiederholungen geben", bestätigt das Erste auf Nachfrage von spot on news. Los geht's demnach am 17. Juni mit der Wiederholung des Kölner Familiendramas "Tatort: Durchgeknallt" (2016)...