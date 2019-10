Zutritt verweigert: Passagier bedroht Zugbegleiterin

Dieser Wechsel war notwendig geworden, da der Eurocity, der ursprünglich nach München fahren sollte, erhebliche Verspätung hatte und daher in Rosenheim endete. Per Lautsprecherdurchsage wurden die Fahrgäste darauf hingewiesen und aufgefordert, in den Zug umzusteigen, der bereits am Nachbargleis bereitstand. Der 57-jährige Fahrgast hatte es dabei so eilig, dass er den Zug durch die Tür des Gepäckabteils verlassen wollte. Eine Zugbegleiterin (31) hinderte den Mann daran und wies in darauf hin, dass nur Zugbegleitern der Zutritt zu diesem Teil des Zuges erlaubt sei.