Zustand derzeit stabil Not-OP: Dänischer Prinz Joachim mit Blutgerinnsel im Kopf

Große Sorge um Prinz Joachim zu Dänemark (51). Wie das Königshaus in Kopenhagen mitteilte, wurde der Sohn der dänischem Königin Margrethe II. (80) am Freitagabend mit einem Blutgerinnsel im Gehirn in ein Krankenhaus eingeliefert. Die sofort stattfindende Not-Operation im französischen Toulouse sei erfolgreich gewesen. Sein Zustand habe sich mittlerweile stabilisiert, seine Frau, Prinzessin Marie (44), sei bei ihm.