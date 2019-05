Zustand angeblich "sehr ernst" Große Sorge um Wrestling-Legende Ric Flair

Der US-amerikanische Wrestling-Star Ric Flair (70) wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls am Donnerstag in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie das Portal "TMZ Sports" berichtet, sei die Situation "sehr ernst". Seine Frau Wendy Barlow gab in einem Statement mittlerweile allerdings leichte Entwarnung. Sie gehe von einer "vollständigen Genesung" ihres Mannes aus.