Das kommt natürlich auch auf das Stadion an. Aber wenn man zum Beispiel das Stadion "meines" 1. FC Nürnberg mit einer Kapazität von ungefähr 50.000 Zuschauern nimmt, wäre das möglich. Man kann das sicher gestalten. Ich finde, wer Ultras und Gewaltbereite in den Griff bekommt, sollte auch in der Lage sein, 5.000 sich auf Live- Fußball freuende Leute zu kanalisieren.

Diese Zuschauer müssen zwangsläufig vorher getestet worden sein?

Das ist die große Frage. Es hängt von den Ergebnissen der Untersuchung ab. Im schlimmsten Fall könnte es sein, dass man tatsächlich nur mit einem positiven Antikörper-Test ins Stadion darf. Das ist natürlich hart – aber ich finde, dass alles was dazu beiträgt, dass die Menschen wieder raus dürfen, genutzt werden sollte. Der Wunsch nach Großveranstaltungen wird kommen – und er wird sehr groß sein. Und das nicht nur im Fußball.

Einen anderen Plan verfolgt laut Medienberichten die DFL, um im Mai die Saison fortsetzen zu können. Die Verantwortlichen überlegen, die Spieler dreimal die Woche zu testen. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll?

Dreimal in der Woche ist schon sehr intensiv. Außerdem müssen dabei ja auch Corona- und Antikörpertests kombiniert werden. Im Moment sind in Deutschland ja die Test-Kapazitäten für beides noch sehr knapp, weil das Personal dazu fehlt. Also da sollte jetzt erstmal die Bevölkerung zählen. Da will der Fußball schon wieder eine Sonderrolle.

Problematisch: Doping-Tests kaum möglich

Problematisch sieht es auch beim Thema Doping aus, engmaschige Kontrollen der Athleten sind aktuell kaum möglich. Wirft uns die Corona-Krise im Anti-Doping-Kampf um Jahre zurück?

Um Jahre würde ich nicht sagen. Aber es wird eine Verschiebung geben. Die Sportler aus der zweiten Reihe, die Athleten ab Platz 20, für die ist die jetzige Situation natürlich eine große Chance, unbemerkt zu dopen. Denn sie wissen, es werden in erster Linie nicht die B-Kader-Athleten getestet werden.

Die Nada hat ja kurz vor der Olympia-Absage bereits angekündigt, dass sie jetzt vor allem die A- und Olympia-Kader prüfen werden. Außerdem hat das Ganze noch einen medizinischen Aspekt: Für diese Sportler, die jetzt verstärkt dopen, um in höhere Sphären zu kommen, besteht eine große gesundheitliche Gefahr, weil sie in der jetzigen Situation kaum Kontakt mit ihren Sportmedizinern haben.

Das sind ja tolle Aussichten für Tokio 2021.

Meiner Meinung nach wird es die Olympischen Spiele nächstes Jahr gar nicht geben, oder es wird eine Veranstaltung, die die wichtigsten Ideale des Sports wie Chancengleichheit schwer verletzt.

Sie beschäftigen sich aktuell nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten mit der Corona-Krise. Mit Ihrem Institut prüfen sie die Wirksamkeit der Malaria-Medikamente Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen Covid-19. Können Sie uns Hoffnung machen?

Für eine Hoffnung ist es zu früh. Aber ja, es wird bereits in Deutschlan verwendet. Wir bieten den Klinken unsere Hilfe an, dass wir die Konzentrationen im Blut messen. Aber beide Mittel haben natürlich teils massive Nebenwirkungen, zum Beispiel Herz-Rhythmus-Störungen, die man durch die genaue Kenntnis der Menge im Blut und den Geweben vorherzusagen versucht. Da muss der Arzt ganz genau abwägen.

