Zusammenstoß mit Audi A4 Feuerwehrauto verunglückt in Nürnberger Altstadt

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Nürnberger Verkehrspolizei war das Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und bog am Frauentorgraben nach links in Richtung Nürnberger Hauptbahnhof ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A4, der am Frauentorgraben in Richtung Plärrer fuhr.