Ottobrunn - Er stand mit seinen 74 Jahren noch voll im Leben. Der 7. September 2016 änderte das. Hans K. (Name geändert) wollte auf dem Karl-Valentin-Weg in Ottobrunn durch die Bahnunterführung radeln. An einer schlecht einsehbaren Stelle des abschüssigen Radwegs prallte er frontal mit einer entgegenkommenden Radlerin (damals 76) zusammen.