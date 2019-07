Der Sachschaden am Hyundai beträgt rund 20.000 Euro, der Schaden am Nissan etwa 2.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Marktl, Marktlberg, Alzgern, Seibersdorf und Kirchdorf sowie die Straßenmeisterei aus Neuötting waren im Einsatz. Die B12 war in beiden Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.