Zusammenarbeit mit Designern Prinz Charles entwickelt nachhaltige Mode aus Unkraut

Nachhaltigkeit, ökologische Landwirtschaft und Umweltschutz liegen Prinz Charles (70) seit jeher am Herzen. Nun betritt er dennoch neues Terrain, denn zusammen mit dem Designer-Label Vin + Omi wird er künftig Unkraut aus seinem privaten Landsitz in Highgrove, Gloucestershire, zu Mode verarbeiten. Bei dem Rohstoff soll es sich um ganz gewöhnliche Brennnesseln handeln, wie sie in vielen Teilen der Welt wachsen.