Zusammenarbeit beendet ESC: Halbfinale in China zensiert - EBU greift durch

Nachdem beim chinesischen Streamingdienst Mango TV das erste ESC-Halbfinale am Dienstag zensiert wurde, gibt es Konsequenzen. In einem Statement, das bei eurovision.tv zu lesen ist, heißt es: "Am 9. Mai übertrug der chinesische Sender Mango TV das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2018 live, aber zwei Auftritte wurden zensiert." Dies stehe nicht im Einklang mit den Werten der European Broadcasting Union (EBU) und deren Tradition, Vielfalt durch Musik zu feiern, steht dort weiter. "Mit Bedauern werden wir deshalb sofort unsere Partnerschaft mit dem Sender beenden, und es wird ihnen nicht gestattet sein, das zweite Halbfinale oder das Finale zu übertragen."