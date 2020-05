Zusammen mit seiner Familie Prinz Andrew: Seltener Auftritt bei Instagram

Wann das Bild aufgenommen wurde, verrät "Fergie" nicht. Bekannt ist aber, dass sie sich im April mit Andrew getroffen hat. Das Ex-Paar, das zwischen 1986 und 1996 verheiratet war, lieferte Essenspakete an Corona-Helfer. Fergusons Assistentin, Antonia Marshall, teilte am 9. April eine Reihe von Fotos, die das dokumentierten. "Die Familie York bildet eine wunderbare und beständige Einheit und hilft in dieser Krise ununterbrochen anderen. Ich bin so stolz auf sie alle."