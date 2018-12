Zusammen mit Sarah Jessica Parker Michelle Obama: Für diesen Auftritt feiern sie die Fans

Michelle Obama (54) hat ein Video auf Instagram geteilt, auf dem sie bei einer Veranstaltung neben "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (53) tanzt. In New York hatte die ehemalige First Lady zuvor mit der Schauspielerin vor zahlreichen Fans über ihr Buch gesprochen. Ihre Autobiografie "Becoming" ist in wenigen Wochen zum internationalen Bestseller geworden.