Zusammen mit Marc Jacobs Oben ohne für guten Zweck: Miley Cyrus zieht sich wieder aus

Mit wenigen - aber mehr als deutlichen - Worten und einem provokanten Foto macht Miley Cyrus (26) klar, dass sie sich auch weiterhin für sexuelle Selbstbestimmung und die Rechte von Frauen einsetzen wird. Die Sängerin postete auf Instagram nun ein Bild, auf dem sie nur eine Jeans trägt. Ihre Brüste bedeckt sie geschickt mit zwei Grapefruit-Hälften. Dazu schreibt Cyrus: "Don't Fuck With My Freedom". Was sie von Menschen hält, die sie in ihrer Freiheit als Frau einschränken möchten, ist damit eindeutig.