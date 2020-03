Zusammen in "Notruf Hafenkante" Anna Hofbauer und Marc Barthel: Lippenbekenntnis im TV

Anna Hofbauer spielt in der Folge die titelgebende "Pokerprinzessin". Ihre Figur Lena Marx ist die Ex-Freundin von Polizeikommissar Kris Freiberg, den Marc Barthel seit der 14. Staffel spielt. Lena Marx wird Opfer eines Überfalls. Bei den Ermittlungen trifft sie Kris Freiberg das erste Mal nach Jahren wieder. Er ahnt, dass seine Ex-Freundin womöglich gezielt angegriffen wurde. Und tatsächlich finden die Polizisten heraus, dass Lena Marx illegale Pokerrunden organisiert, in denen um hohe Summen gespielt wird. Die Spur führt in die Welt der Underground-Pokerspiele. Doch kann Kris einen klaren Kopf bewahren?