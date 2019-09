Zusammen in London gesichtet Lily Allen und David Harbour: Liegt hier etwas Liebe in der Luft?

War dieser Besuch eines Boxkampfs in London ein Date? Wie die britische "Daily Mail" berichtet, wurden Lily Allen (34, "Not Fair") und David Harbour (44) am Samstagabend gemeinsam in der O2 Arena in der britischen Hauptstadt gesichtet - zum wiederholten Male. Dem Bericht zufolge verließen die Sängerin und der "Stranger Things"-Star das Event Arm in Arm und heizten so die Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung weiter an.