Zusammen in Bahrain Prinzessin Beatrice: Familien-Ausflug mit Eltern und Freund

Offenbar ist es Prinzessin Beatrice (30) ernst mit ihrem neuen Freund. Edoardo Mapelli Mozzi (35) war am Wochenende mit der Familie der Queen-Enkelin in Bahrain. Laut der britischen "Daily Mail" soll es das erste Mal sein, dass der Unternehmer offiziell mit Prinz Andrew (59), Beatrices Vater, verreist ist. Für Insider ein Hinweis darauf, dass die nächste royale Hochzeit bevorstehen könnte. Auch Sarah Ferguson (59), Andrews Ex-Frau, war in Bahrain dabei. Die Royals besuchten dort gemeinsam unter anderem das Formel-1-Rennen.