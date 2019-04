Zusammen aufgewachsen Helen Mirren trauert um ihre Cousine Tania Mallet

"Es hat mich sehr traurig gemacht, dass ich meine Cousine Tania diese Woche verloren habe. Tania war die Tochter meiner Tante Olga und meine Schwester [Katherine 'Kate' Mirren] und ich wuchsen mit ihr auf", so Mirren in der Erklärung. "Ihr russisches Erbe zeigte sich in ihrem sehr schönen Knochenbau und ihren Augen, die sie zu einem der Top-Models der frühen 60er Jahre machten." Eitel sei sie aber nie gewesen, "sondern eine freundliche und großzügige Person, die ihre Model-Gagen nutzte, um ihre Halbbrüder in die Schule zu schicken", fuhr die Queen-Darstellerin fort. "Sie war eine große Optimistin und sah das Leben immer positiv."