Bei den Löwen hatte das Talent unter Trainer Daniel Bierofka keine große Rolle spielen können und kam nur zu einer Einsatz-Minute in der Regionalliga Bayern gegen den VfR Garching (4:1) und ein Spiel im Toto-Pokal gegen die SpVgg Bayreuth (1:2). In der Bayernliga Süd kam er für die U21 der Sechzger in 14 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.