Zurück zum Stand-up Eddie Murphy: Millionen-Deal mit Netflix?

Im vergangenen Jahr hatte Netflix Murphy bereits für ein Filmprojekt gewinnen können: In "Dolemite Is My Name" verkörpert Murphy Kult-Comedian Rudy Ray Moore (1927-2008). Der Schauspieler ist zugleich Produzent des Biopics, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Murphys letzter Film, "Mr. Church", stammt aus dem Jahr 2016.