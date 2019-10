Zurück ins Paradies "Bachelor in Paradise": Welche Kandidaten finden die große Liebe?

Während die Zuschauer in Deutschland den wechselhaften Herbst zu spüren bekommen, lassen es sich die Singles bei "Bachelor in Paradise" in Thailand am sonnigen Strand gutgehen. Doch der paradiesische Schein trügt. Auch in der zweiten Staffel wird es teils ganz schön dramatisch zugehen, wie ein kurzer Ausblick auf die insgesamt neun Folgen zeigt, die RTL (auch via TVNOW) ab heute immer dienstags um 20:15 Uhr zeigt. Bei solchen Kandidaten war aber auch zu erwarten, dass es das eine oder andere Mal hoch hergehen könnte. Denn in "Bachelor in Paradise" treffen ehemalige Teilnehmer/-innen aus "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" aufeinander, um noch einmal nach der großen Liebe zu suchen.