Reissl bestätigt: OB Dieter Reiter habe deshalb bereits mit Siemens-Chef Joe Kaeser telefoniert. Siemens sei "in der Sache sehr engagiert", so Reissl, "auf der anderen Seite aber bleibt, dass da Züge sind, die man nicht so einsetzen kann, wie man müsste". So seien auch zu viele alte ebenfalls störungsanfällig Züge unterwegs. 21 Züge für insgesamt 185 Millionen Euro hatte man einst bei Siemens bestellt, zum Fahrplanwechsel 2013/14 sollten diese eingesetzt werden. Eine Zulassung bekamen damals aber zunächst nur drei Züge.